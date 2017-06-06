Суркіс готовий повернути в "Динамо" ветерана-півзахисника Гусєва

Президент футбольного клубу "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс поділився планами на літнє міжсезоння, зокрема, розповівши про своє бачення ситуації з півзахисником-ветераном Олегом Гусєвим, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

На питання про те, що є інформація про зацікавленість з боку нового головного тренера Олександра Хацкевича в послугах Олега Гусєва, президент "Динамо" відповів: "Так, найближчим часом у них повинна відбутися розмова. Якщо у Олега будуть сили і бажання продовжити виступати за «Динамо», я не буду проти підписати з ним новий контракт. На мій погляд, одна його присутність в команді може багато дати. Тим більше, розлучитися з Гусєвим було не моїм рішенням..."

Говорячи ж про орендованих гравців, Суркіс зазначив: "Я розмовляв з Хацкевичем. Він бере на тренувальний збір Сергія Мякушко, Дмитра Хльобаса і Артема Кравця, також чекаємо на повернення Юнеса Беланда, якщо за нього не буде жодних пропозицій. Те ж саме стосується і Дьем`єрсі Мбокані, оскільки у нього ще рік діє контракт з «Динамо».

Як повідомляв УНІАН, Гусєв покинув "Динамо" в грудні 2016 року. З тих пір гравець так і не знайшов собі команду.