Суркіс готовий повернути в "Динамо" ветерана-півзахисника Гусєва
Президент ФК «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс розповів про трансферні плани на літнє міжсезоння.
Президент футбольного клубу "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс поділився планами на літнє міжсезоння, зокрема, розповівши про своє бачення ситуації з півзахисником-ветераном Олегом Гусєвим, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
На питання про те, що є інформація про зацікавленість з боку нового головного тренера Олександра Хацкевича в послугах Олега Гусєва, президент "Динамо" відповів: "Так, найближчим часом у них повинна відбутися розмова. Якщо у Олега будуть сили і бажання продовжити виступати за «Динамо», я не буду проти підписати з ним новий контракт. На мій погляд, одна його присутність в команді може багато дати. Тим більше, розлучитися з Гусєвим було не моїм рішенням..."
Говорячи ж про орендованих гравців, Суркіс зазначив: "Я розмовляв з Хацкевичем. Він бере на тренувальний збір Сергія Мякушко, Дмитра Хльобаса і Артема Кравця, також чекаємо на повернення Юнеса Беланда, якщо за нього не буде жодних пропозицій. Те ж саме стосується і Дьем`єрсі Мбокані, оскільки у нього ще рік діє контракт з «Динамо».
Як повідомляв УНІАН, Гусєв покинув "Динамо" в грудні 2016 року. З тих пір гравець так і не знайшов собі команду.