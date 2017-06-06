Кучук покинув посаду головного тренера команди Прем'єр-ліги "Сталь"

Після закінчення сезону керівництво ПФК «Сталь» і головний тренер команди Леонід Кучук прийняли спільне рішення не продовжувати піврічний контракт, що закінчився, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Клуб дякує Леоніду Станіславовичу та всьому тренерському штабу за виконану роботу і щиро бажає успіхів у їх подальшій професійній діяльності", - йдеться в повідомленні.

Ім'я нового головного тренера буде оголошено пізніше.

У сезоні 2016/17, який завершився 31 травня, "Сталь" посіла 8-е місце в Прем'єр-лізі, відставши від "Зірки" з Кропивницького на 1 бал - 42 проти 41.

Як повідомляв УНІАН, у ході чемпіонату команда здобула 11 перемог, 8 нічиїх при 13 поразках.