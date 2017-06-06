Ярмоленко став кращим футболістом сезону УПЛ, Фонсека - кращий тренер

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращих футболістів, тренерів та арбітрів сезону-2016/17 за підсумками чемпіонату України. Про це повідомив офіційний сайт турніру. Голосування проводилося серед клубів Прем'єр-ліги.

Найкращий футболіст сезону 2016/17 років: Андрій ЯРМОЛЕНКО («Динамо»). Киянин зовсім трохи випередив «гірника» Марлоса; на «бронзовому» місці інший представник «Шахтаря» Даріо Срна.

Найкращий воротар сезону 2016/17 років: Андрій ПЯТОВ («Шахтар»). За основним кіпером національної команди слідують Андрій Лунін, Заурі Махарадзе, Євген Боровик, Микита Шевченко та Юрій Паньків.

Найкращий тренер сезону 2016/17 років: Паулу ФОНСЕКА («Шахтар»). Трохи менше балів набрали інші наставники - Дмитро Михайленко, Юрій Вернидуб, Роман Санжар, Сергій Ребров, Володимир Шаран та Леонід Кучук.

Найкращий молодий футболіст сезону 2016/17 років: Артем ДОВБИК («Дніпро»). Другий — Андрій Лунін, третій — Володимир Шепелєв.