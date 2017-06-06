Роналду став обличчям FIFA 18
10:31, 06 червня 2017Футбол
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З 2013-го по 2016-й роки гру представляв нападник «Барселони» Ліонель Мессі.
Роналду став обличчям комп'ютерної гри ФІФА / twitter.com/EASPORTSFIFA
Футбольний симулятор FIFA представив трейлер до нової версії ігри 2018 року, повідомляє Євроспорт.
Обличчям нової версії гри став лідер збірної Португалії і іспанського "Реала" (Мадрид) Кріштіану Роналду.
Цікаво, що з 2013-го по 2016 рік гру представляв нападник «Барселони» Ліонель Мессі.
Кріштіану Роналду забив 42 голи і зробив 12 результативних передач в 46 матчах сезону-2016/17.
Нападник виграв чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів з «Реалом» і привів Португалію до золота чемпіонату Європи.
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