Роналду став обличчям FIFA 18

Футбольний симулятор FIFA представив трейлер до нової версії ігри 2018 року, повідомляє Євроспорт.

Обличчям нової версії гри став лідер збірної Португалії і іспанського "Реала" (Мадрид) Кріштіану Роналду.

Цікаво, що з 2013-го по 2016 рік гру представляв нападник «Барселони» Ліонель Мессі.

Кріштіану Роналду забив 42 голи і зробив 12 результативних передач в 46 матчах сезону-2016/17.

Нападник виграв чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів з «Реалом» і привів Португалію до золота чемпіонату Європи.