Шевченко: "Намагатимемося у матчі з Мальтою дати зіграти усім виконавцям"

Головний тренер національної збірної команди України Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції напередодні товариської гри із командою Мальти розповів про підготовку «синьо-жовтих» до майбутнього спарингу, повідомляє Федерація футболу України.

«Команда прилетіла до Австрії, все в порядку, всі здорові. У нас є кілька гравців, які перед цим пропустили тренування, але зараз вони в строю. Тому будемо готуватися до завтрашньої гри з Мальтою. Це буде хороший тест для нас, постараємося порадувати уболівальників. Бутко та Довбик? Вони працюватимуть сьогодні у загальній групі. Бутко трохи прихворів, у нього було отруєння. Вчора у нього була легке тренування. Сьогодні він працюватиме на повну силу, і ми визначимо його стан. У Довбика було невелике ушкодження, зараз лікарі сказали, що у нього все нормально, так що він знаходиться в строю», - прокоментував кадрові питання напередодні спарингу з мальтійцями Шевченко.

Головний тренер «синьо-жовтих» підкреслив, що тренерський штаб отримав вичерпну інформацію щодо функціональних кондицій викликаних гравців. Відзначив Шевченко й хорошу ігрову форму півзахисника Євгена Коноплянки, який останнім часом не мав достатньо ігрової практики у німецькому «Шальке»: «Ми провели низку тренувань в Києві, так що у нас є вся інформація про фізичний стан гравців. Адже ми тренуємося з датчиками, які на сьогоднішній день дозволяють нам мати практично усі дані про те, як хлопці тренуються, яку дистанцію та якій швидкості вони пробігають, як їх серця витримують навантаження. Той же Коноплянка, який практично не мав ігрової практики, перебуває в хорошому фізичному стані. У нього теж буде шанс проявити себе. Для нас матч із Мальтою - важлива гра у плані підготовки до поєдинку з Фінляндією. Постараємося дати зіграти усім виконавцям».

Читайте такожШевченко напередодні гри Фінляндія - Україна: Задовільнить лише перемога«Можливо, ми трохи змінимо систему гри в матчі з Мальтою, оскільки хочемо дати можливість зіграти всім. Якщо команда зможе адаптуватися, це дасть нам певний сигнал. Ми зможемо подивитися на стан гравців, на зв'язки, які ми напрацьовували на тренуваннях протягом року і короткого мікроциклу. Зважаючи на гру, будемо обирати, який склад вийде на матч з Фінляндією», - сказав Шевченко.

Після відкритого тренування збірної на НСК «Олімпійський» у перший день збору стало відомо, що півзахисник «Динамо» Денис Гармаш не зможе допомогти національній команді як у спарингу з Мальтою, так і у поєдинку кваліфікації ЧС-2018 з Фінляндією. «Гармаш перебував у хорошій формі, тому нам не вистачатиме Дениса в команді. До травми, яку він отримав, Гармаш був одним з провідних гравців «Динамо». Людина, яка забивала м’ячі і проводила на хорошому рівні кінцівку чемпіонату. Те, що його не буде, для нас - великий мінус. Але ми маємо достатню кількість виконавців, які зможуть замінити його і провести два майбутніх матчі на хорошому рівні», - висловив впевненість наставник «синьо-жовтих».

На запитання, які висновки зробить тренерський штаб збірної з матчу проти Мальти, з якою українці 6 червня зустрінуться на «Арена Меркур Грац» у Граці, Шевченко відповів: «У Мальти є чотири гравці, які виступають в європейських чемпіонатах. Команда - вікова, яка грає в оборонний футбол. Це буде хороший тест для нас. Ми маємо маневрувати, добре міняти фланги та використовувати короткий і середній пас. І, звичайно ж – завершення атак. Наше завдання - спробувати завершити якомога більше моментів. Подивимося на реалізацію і на те, в якому стані знаходяться наші гравці атаки».

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Мальта відбудеться 6 червня й почнеться о 20.00 за київським часом.

Ця гра стане останньою перед матчем відбору ЧС-2018 Фінляндія - Україна, який відбудеться 11 червня в Тампере.