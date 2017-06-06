Тренер "Ювентуса" Аллегрі відмовився від зарплати в 10 мільйонів євро у "ПСЖ" і залишиться в Турині
За інформацією ЗМІ, наставник, який вивів "Юве" у фінал Ліги чемпіонів, залишиться в клубі ще мінімум на рік.
Головний тренер «Ювентуса» Массіміліано Аллегрі в найближчі дні підпише новий контракт з туринським клубом, незважаючи на дуже вигідну пропозицію з боку «Парі Сен-Жермен», повідомляє Gazzetta dello Sport.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що «ПСЖ» готовий запропонувати Аллегрі 10 мільйонів євро за сезон.
Наставник вимагав у туринців підвищення зарплати з 5,5 до 8 мільйонів євро в рік. При цьому тренер запевняє керівництво "Ювентуса", що йому потрібно, як мінімум, три великих трансфери в літнє міжсезоння. Судячи з інформації про підписання нового контракту, виконання цих пунктів також було узгоджено.
За відомостями ЗМІ, нова угода буде розрахована до 2019 року, про що офіційно «Юве» оголосить в найближчі дні.
Нагадаємо, 49-річний фахівець очолив «Ювентус» влітку 2014 року. Під його керівництвом "чорно-білі" тричі ставали чемпіоном Італії і двічі брали участь у фіналі Ліги чемпіонів.
У минулу суботу "Стара синьйора" поступилася у фінальному матчі Ліги чемпіонів "Реалу" з рахунком 1:4.