Коноплянка буде оштрафований після того, як назвав тренера "Шальке" боягузом

Керівництво німецького "Шальке" запевнило, що слова українського півзахисника Євгена Коноплянки про головного тренера Маркуса Вайнцирля не залишаться безкарними.

Коноплянка вчора в інтерв'ю #FootballHub заявив, що «Вайнцирль – боягуз, і з ним команда буде грати у другій лізі».

Спортивний директор "Шальке" Крістіан Гайдель, у свою чергу, назвав тираду українця «неприпустимою». «Він буде покараний за це, він отримає дуже серйозний штраф. Це неприпустимо», — заявив функціонер в коментарі Bild.

При цьому називати точну суму штрафу Гайдель відмовився.

Нагадаємо, Євген Коноплянка перебрався в "Шальке" на правах оренди з обов'язковим викупом з "Севільї" минулого літа, але зіграв всього 601 хвилину в 17 матчах Бундесліги, забивши 1 гол.

Вчора Коноплянка заявив, що "Шальке" викупив його контракт і володіє усіма правами на гравця. Разом з цим головний тренер Вайнцирль в особистій розмові порадив Євгену шукати інше місце роботи.