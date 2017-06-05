Ветеран "Дніпра" і збірної України Ротань буде грати в чемпіонаті Чехії

Досвідчений півзахисник збірної України і капітан "Дніпра" Руслан Ротань продовжить кар'єру в празькій "Славії". Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua з посиланням на інформацію футбольного менеджера В'ячеслава Заховайло.

Контракт 35-річного Ротаня з чеським клубом буде розрахований на півтора року. Зараз сторони знаходяться на фінальній стадії переговорів, погоджуючи останні деталі угоди.

"Славія" за підсумками сезону стала чемпіоном Чехії, і буде виступати в Лізі чемпіонів, починаючи з 3-го кваліфікаційного раунду.

Руслан Ротань захищає кольори "Дніпра" велику частину своєї кар'єри. Крім дніпрян, з 2005-го по 2008 рік він виступав у складі "Динамо".

У цьому сезоні півзахисник провів 19 матчів в українській Прем'єр-лізі, забивши 5 голів і зробивши 1 результативну передачу. Нагадаємо, "Дніпру" не вдалося зберегти прописку у Прем'єр-лізі на наступний сезон.