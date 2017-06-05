Кріштіану Роналду, Буффон і Мессі потрапили до символічної збірної Ліги чемпіонів від УЄФА

УЄФА оголосив склад символічної збірної Ліги чемпіонів сезону-2016/17. Це список з 18-ти гравців, які були найкращими у головному клубному турнірі Європи у сезоні, що завершився.

До збірної увійшли відразу 8 представників мадридського "Реала", який виграв Лігу чемпіонів двічі поспіль. Три гравці представляють фіналіста цього сезону "Ювентус" і стільки ж - "Атлетико". Крім того, є двоє гравців "Монако" і лише по одному футболісту у символічну збірну потрапили від "Барселони" і "Баварії".

Воротарі: Буффон ("Ювентус"), Облак ("Атлетико").

Захисники: Бонуччі ("Ювентус"), Карвахаль ("Реал"), Марсело ("Реал"), Рамос ("Реал"), Годін ("Атлетико").

Півзахисники: Каземіро ("Реал"), Кроос ("Реал"), Модріч ("Реал"), Іско ("Реал"), П'яніч ("Ювентус"), Бакайоко ("Монако").

Форварди: Кріштіану Роналду ("Реал"), Мессі ("Барселона"), Мбаппе ("Монако"), Лєвандовскі ("Баварія"), Грізманн ("Атлетико").