Збірна України полетіла в Австрію без динамівця Гармаша

Збірна України з футболу вилетіла до Австрії, де проведе товариський поєдинок проти Мальти. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

В Австрію "синьо-жовті" вирушили сьогодні вранці за винятком півзахисника Дениса Гармаша. У півзахисника "Динамо" були виявлені проблеми з коліном. Решта 25 гравців, викликаних Андрієм Шевченко, в строю.

Вдень українці прибудуть до австрійського Граца, а потім переїдуть в містечко Бад-Вальтерсдорф, де ввечері проведуть тренувальне заняття.

Матч Україна — Мальта відбудеться завтра, 6 червня. А ось поєдинок відбіркового циклу на чемпіонат світу-2018 проти Фінляндії буде зіграно 11 червня в Тампере.

Після 5-ти турів команда Андрія Шевченка посідає 3-є місце в турнірній таблиці групи I, маючи в активі 8 очок.