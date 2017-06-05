Ювентус став першим клубом, який заробив більше 100 мільйонів євро від участі в ЛЧ

Італійський Ювентус став першим клубом у історії, який заробив понад 100 мільйонів євро в розіграші Ліги Чемпіонів.

Дохід команди склав 109 мільйонів євро, які виплатить УЄФА, передає Football Italy.

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У той же час, Реал Мадрид, який виграв розіграш Ліги Чемпіонів 2016/2017, заробив 80,9 мільйонів євро.

Нагадаємо, що мадридський Реал обіграв Ювентус із рахунком 4:1 у фіналі Ліги чемпіонів і вперше в історії другий рік поспіль став переможцем турніру.

Під час гри в Турині на площі Сан-Карло відбулася масова тиснява, в результаті якої велика кількість людей отримали травми.