Євген Коноплянка: Тренер мого клубу - боягуз!

19:23, 04 червня 2017
Футбол
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Один з лідерів збірної України намагається пояснити свій непереконливий сезон у німецькому чемпіонаті.

Євген Коноплянка / twitter.com/s04

Гравець збірної України та німецького "Шальке" Євген Коноплянка різко відгукнувся про головного тренера свого клубу Маркуса Вайнцирля, звинувативши його в боягузтві.

«Головний тренер "Шальке" викликав мене і сказав, що мені краще знайти іншу команду. Якщо тренер говорить таке, то це важливо. Звичайно, я б хотів почути пояснення, чому він готовий відпустити гравця, за якого заплатили 15 мільйонів євро», — сказав Коноплянка в інтерв'ю #FootballHub.

«Ми повинні були розлучитися зовсім не так, як я вам кажу. Потім він сказав, що хоче зі мною поговорити, але це сталося за хвилину до того, як я їхав додому. Чому заздалегідь не можна було поговорити і все пояснити? Це боягузтво, а він боягуз. Я не буду цього приховувати. Думаю, він не затримається в команді, і я йому цього бажаю, адже з ним "Шальке" буде грати у другій лізі».

Всього в сезоні, що завершився, Коноплянка взяв участь в 27 матчах за "Шальке" у всіх турнірах, лише 10 раз вийшовши в стартовому складі. У цих іграх українець забив 6 голів і зробив 2 результативні передачі.

Зазначимо, раніше ЗМІ писали про інтерес до Коноплянки з боку "Фенербахче", який готовий заплатити за його трансфер 10 мільйонів євро. Головний тренер "Шальке" дав зрозуміти, що не розраховує на Коноплянку.

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Теги: #футбол#збірна України#Коноплянка