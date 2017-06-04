Тренер "Ювентуса" про фінал ЛЧ: Футбол може бути кошмаром

Головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі підвів підсумки фіналу Ліги чемпіонів з "Реалом".

"У першу чергу хочу привітати своїх хлопців з хорошою роботою, це був приголомшливий сезон. Ми виграли чемпіонат і Кубок, дійшли до фіналу Ліги чемпіонів. Мені залишається тільки подякувати їм.

У першому таймі ми грали красиво, але в другому "Реал" натиснув на газ, і нам виявилося нічим відповісти. Футбол може бути кошмаром.

"Реал" вийшов у фінал невипадково, у цієї команди відмінні гравці. Вони здорово оборонялися, тому нашим нападникам було непросто пробратися до чужих воріт. Ми провели чудовий перший тайм, але після другого пропущеного гола нам, звичайно, потрібно було не випадати з гри.

Насправді після перерви ми навіть створили кілька моментів, але не змогли ними скористатися. Треба краще реагувати на деякі ігрові ситуації, краще розпоряджатися м'ячем", - сказав Алегрі, чиї слова наводить La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, "Реал" у фінальному матчі Ліги чемпіонів, який відбувся 3 червня в Кардіффі, впевнено обіграв туринський "Ювентус" з рахунком 4:1.