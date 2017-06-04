Зінедін Зідан: Я - не найкращий тренер світу

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів над "Ювентусом" заявив, що не вважає себе найкращим у світі.

«Сезон вийшов чудовим. Потрібно привітати всіх гравців і цей великий клуб. Якщо ми і далі будемо працювати в такому ж темпі, то з тими гравцями, які у нас є, можна домогтися багато чого. Я дуже щасливий. Може, по мені цього не видно, але в глибині душі я дуже задоволений. Я кращий тренер світу? Ні-ні, що ви, я себе таким не вважаю», - зазначив Зідан, чиї слова цитує Marca.

Під керівництвом Зідана "Реал" став першою командою, яка виграла Лігу чемпіонів двічі поспіль. Крім того, "Королівський клуб" вперше за 59 років в одному сезоні тріумфував в Кубку чемпіонів і чемпіонаті Іспанії одночасно.

Нагадаємо, вчорашній поєдинок в Кардіффі завершився перемогою "Реала" над "Ювентусом" з рахунком 4:1.