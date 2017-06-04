Кріштіану Роналду у першому таймі у фіналі ЛЧ забив 500-й гол, а в другому - 600-й
Португальський форвард продовжує бити футбольні рекорди з космічною швидкістю.
Форвард "Реала" Кріштіану Роналду забив свій 600-й м'яч у всіх турнірах на клубному та міжнародному рівнях.
Ювілейним для Роналду став другий гол у ворота "Ювентуса" у фіналі Ліги чемпіонів, який вчора відбувся в Кардіффі.
На 64-й хвилині Роналду забив з близької відстані, скориставшись блискучим прострілом від Луки Модріча і зробив рахунок 3:1.
Цікаво, що зі своїх 600 голів у кар'єрі Роналду забив 71 м'яч за збірну Португалії, 118 – за "Манчестер Юнайтед", 5 — за "Спортинг", інші – за "Реал".
У поточному сезоні 32-річний португалець в черговий раз став кращим бомбардиром "Реала", забивши за "Вершкових" 42 голи в 46 матчах у всіх турнірах.
Зазначимо також, що перший гол Роналду у фінальному матчі став ювілейним, 500-м для "Реала" в Лізі чемпіонів. Мадридці і до цього були найбільш результативною командою у найпрестижнішому єврокубку. До вчорашнього матчу на рахунку "Вершкових" було 499 забитих м'ячів, тепер же з урахуванням чотирьох голів у фіналі показник "Королівського клубу" становить 503 м'яча.
Примітно, що саме Роналду підкорилося це досягнення, адже португальський форвард вже п'ять років поспіль виграє титул кращого бомбардира сезону в Лізі чемпіонів. У сезоні-2016/17 Роналду забив 12 м'ячів, причому 10 голів з них провів у весняній стадії.