Уельс передав Україні естафету проведення наступного фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

В Кардіффі (Уельс) відбулась символічна передача Києву естафети проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/18, повідомляє Федерація футболу України.

На церемонії були присутні президент УЄФА Александер Чеферін, президент Федерації футболу України Андрій Павелко та президент Футбольної асоціації Уельсу Девід Гріффітс.

Під час спілкування з колегою з Уельсу, Андрій Павелко поцікавився основними питаннями підготовки надважливого поєдинку. Девід Гріффітс охоче поділився досвідом організації цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів та висловив готовність надавати Україні необхідну інформацію і надалі. Також президент Футбольної асоціації Уельсу отримав від Андрія Павелка запрошення відвідати Україну.

«Для нас досвід, яким володіє Футбольна асоціація Уельсу в питанні організації фіналу Ліги чемпіонів, дуже цінний. Ми уважно вивчаємо всі етапи такої підготовки та труднощі, з якими стикався Кардіфф. Це допоможе Україні краще підготуватися. Адже ми прагнемо провести найкращий фінал Ліги чемпіонів за всю історію цього турніру», - розповів після зустрічі Андрій Павелко.

Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги чемпіонів УЕФА-2018 відбудеться у Києві 26 травня.