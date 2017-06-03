"Ювентус" і "Реал" оголосили стартові склади на фінал Ліги чемпіонів

Матч почнеться в Кардіффі о 21.45.

Стали відомі стартові склади команд на фінальний матч Ліги чемпіонів між «Ювентусом» і «Реалом», повідомляє УЄФА. Склади команд виглядають так: «Ювентус»: Буффон — Барцальї, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро, Хедіра, Пьяніч, Дані Алвес, Дібала, Манджукіч, Ігуаїн. «Реал»: Навас — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модріч, Каземіро, Кроос, Іско, Бензема, Кріштіану Роналду. Початок матчу за титул володаря головного єврокубка сезону 2016/17 о 21:45 за київським часом.

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