"Шахтар" проводить реновацію газону стадіону в Харкові (відео)

У міжсезоння буде проведена реновація газону стадіону ОСК "Металіст", на якому проводить домашні матчі "Шахтар", повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Роботи розпочаті 1 червня.

Про подробиці процесу розповів генеральний директор «Шахтар-Сервісу» Вадим Гунько.

– Безумовно, необхідність оновлення газону назрівала давно. Відповідні погодження отримані. Ми поінформували всі залучені сторони, включаючи керівництво ОСК «Металіст», Харківську облдержадміністрацію, клуб «Металіст 1925». На жаль, не могли почати процес раніше, оскільки останній матч на стадіоні було проведено 31 травня. Вже 1 червня роботи з реновації стартували, - зазначає Гунько.

Читайте також"Шахтар" повідомив план підготовки команди до наступного сезону"У верхньому шарі газону накопичується велика кількість органіки: перегнила трава, різні відмерлі залишки. З часом він фактично перетворюється в подобу глини, пластичної маси, погано пропускає повітря і має низькі дренувальні здібності. Це досить слизька поверхня, де розвиваються різні хвороботворні мікроорганізми, що негативно позначається на характеристиках поля. Газон ОСК «Металіст» відноситься до гібридних видів: прошитий спеціальними волокнами по технології Desso GrassMaster. Щоб розкрити його потенціал, необхідна реновація з допомогою спеціального обладнання, яке ми в 2014 році встигли придбати у Великобританії. У нас вже є позитивний досвід такої процедури: навесні 2014-го на «Донбас Арені». Це вимушена і абсолютно нормальна міра. Раніше газон ОСК «Металіст» прошивался влітку 2011 року. З тих пір минуло шість років, і за цей час повинні були відбутися вже дві реновації. Питання назріло давно, і інших варіантів не існує. Завдяки реновації якість поля покращиться і стане оптимальним", - зазначив фахівець.

"Суть реновації полягає в тому, що ми видаляємо верхній шар газону, виробляємо піскування і відновлюємо штучні волокна Desso. Далі слідує засів трави, вносяться відповідні добрива, виконується аерація та інші заходи. Таким чином поле фактично вирощується з нуля. Зрізання верхнього шару почалося 1 червня в обід. Зазначу, що роботи велися весь день і ніч. Команда агрономів працювала до восьмої години ранку. Це дуже кваліфікована, інтенсивна і копітка робота, де не можна упустити жодної дрібниці. Розраховуємо 3 червня завершити цю стадію, з тим щоб уже в найближчі тижні газон знаходився в процесі росту".

"Перший матч на оновленому полі "Шатро" може провести вже у другому турі чемпіонату. За нашими оцінками 22-23 липня газон повинен бути досить міцним. Вважаю, в першому ж поєдинку команди по достоїнству оцінять якість поля, а до групового етапу Ліги чемпіонів його характеристики досягнуть оптимальних показників".

Згідно жеребкування УПЛ, у другому турі змагань сезону 2017/18 (орієнтовні дати - 22-23 липня) відбудеться матч "Шахтар" - "Динамо".