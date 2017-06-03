Отримавший атестат УПЛ не за спортивним принципом "Верес" не зможе грати в Рівно 2 роки

"Верес" не буде проводити домашні поєдинки у Рівному в УПЛ мінімум два сезони, повідомляє SportArena з посиланням на свої джерела.

У документах, які подав рівненський клуб для отримання атестата, зазначено, що реконструкція домашнього стадіону "Авангард" буде тривати до 2019 року.

Що стосується місця проведення домашніх зустрічей у наступному сезоні, то "Вересом" були заявлені дві арени — луцький "Авангард" та "Арена-Львів".

Як повідомляв УНІАН, вчора на загальних зборах учасників УПЛ було прийнято рішення допустити рівненський клуб до участі в елітному дивізіоні чемпіонату України. За це проголосували більшість представників української Прем'єр-ліги.

При цьому, сезон у Першій лізі "Верес" закінчив на 3-му місці, поступившись "Десні" 7 очок. Однак, на відміну від чернігівського клубу, рівненський отримав атестат, який дозволяв їм брати участь в УПЛ.