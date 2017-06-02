Тренер збірної Фінляндії Канерва перед відбірковою грою ЧС-2018: Україні треба йти ва-банк
18:10, 02 червня 2017Футбол
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"Наш поєдинок набагато важливий для українців, а тому вони мають ризикувати", - вважає Канерва.
Канерва високо оцінює потенціал збірної України / Yle.fi
Тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва поділився очікуваннями від матчу відбору ЧС-2018 проти України, повідомляє сайт Sportanalytic.com.
"Нам протистоятиме відмінна команда із якісними гравцями. Наш поєдинок багато важливий для українців, а тому вони мають ризикувати, навіть йти ва-банк. Це може зіграти нам на руку
Читайте такожСтав відомий склад гравців збірної Фінляндії, викликаних на поєдинок з УкраїноюМинулої осені ми дали справжній бій і хочемо більшого. У Фінляндії є свої задачі, хоч і не такі грандіозні", - сказав фахівець.
Як повідомляв УНІАН, матч відбіркового турніру ЧС-2018 Фінляндія - Україна відбудеться 11 червня.
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