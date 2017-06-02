Тренер збірної Фінляндії Канерва перед відбірковою грою ЧС-2018: Україні треба йти ва-банк

Тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва поділився очікуваннями від матчу відбору ЧС-2018 проти України, повідомляє сайт Sportanalytic.com.

"Нам протистоятиме відмінна команда із якісними гравцями. Наш поєдинок багато важливий для українців, а тому вони мають ризикувати, навіть йти ва-банк. Це може зіграти нам на руку

Читайте такожСтав відомий склад гравців збірної Фінляндії, викликаних на поєдинок з УкраїноюМинулої осені ми дали справжній бій і хочемо більшого. У Фінляндії є свої задачі, хоч і не такі грандіозні", - сказав фахівець.

Як повідомляв УНІАН, матч відбіркового турніру ЧС-2018 Фінляндія - Україна відбудеться 11 червня.