Новий тренер "Динамо" Хацкевич: Є впевненість, що все вийде

Новий головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич, підписавши дворічний контракт з клубом, дав перше інтерв'ю в новій якості клубним ЗМІ:

- Я поїхав з Києва всього на два роки, протягом яких працював у збірній Білорусі, але моя сім'я весь час перебувала тут. В цілому, я з 1996-го року живу в столиці України, тож якщо це і можна назвати поверненням, то тільки до клубу. Емоції? Звичайно, невелике хвилювання присутнє, все-таки, ми всі живі люди. Але є впевненість, що у нас все вийде, - розпочав розмову Хацкевич.

Читайте такожСуркіс: Футбольна біографія Хацкевича не викликає сумнівів у професіоналізміГоворячи про те, як довго роздумував над пропозицією очолити «Динамо», тренер відповів: "Вперше ми зустрілися з президентом у понеділок, 29 травня, після його розмови з Сергієм Ребровим. Протягом двох днів ми обговорювали деталі, говорили про те, як зробити команду сильнішою і повернути віру і повагу, які завжди були у клубу".

А говорячи про тем, чи є вже якісь ідеї щодо посилення складу і інших кадрових питань, відповів: "Деякі питання ми вже обговорили з Ігорем Михайловичем. Більш конкретно я зможу відповісти після того, як команда повернеться зі зборів, і ми проведемо спеціальну прес-конференцію. Поки працюємо за тим графіком, який вже був складений: команда збирається 19-го червня, одна група працює в Києві до 25 червня, а 26-го відлітає на збір до Австрії, де до команди приєднаються хлопці, які були задіяні в збірних своїх країн".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Олександр Хацкевич підписав контракт терміном на 2 роки й очолив команду "Динамо".