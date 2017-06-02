Рівненський "Верес" прийнятий в Прем'єр-лігу замість "Десни", який поступився в таблиці Першої ліги

Рівненський «Верес» в наступному році буде виступати серед еліти вітчизняного футболу, повідомляє Інформаційна служба НК «Верес».

Сьогодні Народний Клуб отримав відповідний Атестат ФФУ, а також на зборах УПЛ офіційно увійшов до переліку клубів Української Прем’єр-Ліги.

«Я хочу привітати вас з виходом Народного клубу "Верес" до Української Прем`єр-ліги! Разом ми сила! Разом ми сила у прагненні змін і кращого життя, разом ми сила на майдані і полі бою, разом ми сила на футбольному полі і на трибунах. Разом ми сила у молитвах і мріях. Наша мрія збулася і вже за місяць наша червоно-чорна команда стартує у вищому дивізіоні українського футболу! Я вдячний вам, за те, що ми разом мріяли! Знаю, разом ми зможемо ще багато досягти і здивувати не лише Україну, а й цілий світ. Я хочу, щоб ми з вами знову почали мріяти!!! Мріяти про новий і сучасний стадіон у Рівному. Мріяти про "Верес" у єврокубках. Ми це можемо! Бо разом - ми сила!!! – написав у своїй сторінці у Facebook президент НК «Верес» Олексій Хахльов.

Вже відомо, що розпочне новий чемпіонат «Верес» у Маріуполі матчем проти «Іллічівця» (базова дата – 16 липня). Першу домашню гру рівняни проведуть проти «Олександрії» (орієнтовно - 22 липня).

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що чернігівська "Десна", яка посіла 2-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, не отримала атестат на наступний сезон, тому не зможе взяти участь в Прем'єр-лізі. У той же час, рівненський "Верес", який посів 3-е місце в підсумковій таблиці, виграв свою апеляцію і отримає шанс зайняти місце "Десни".