Матч відбору ЧС-2018 Фінляндія - Україна судитиме бригада арбітрів з Ізраїлю
Головний суддею матчу буде Алон Єфет.
Визначилася бригада арбітрів, які працюватимуть на матчі групи «I» кваліфікаційного раунду чемпіонату світу 2018 року між національними збірними командами Фінляндії та України, який відбудеться 11 червня на стадіоні «Ратіна» у Тампере, повідомляє Федерація футболу України.
Головним арбітром матчу призначено 44-річного рефері з Ізраїлю Алона Єфета. Асистенти арбітра – Данні Красіков та Аміхай Мозес, резервний арбітр – Ерез Папір (усі - Ізраїль). Спостерігач арбітражу – Андреас Шлюхтер (Швейцарія).
Єфет − арбітр ФІФА з 2011-го року. Це перше призначення арбітра з Нетаньї на матч за участю національної збірної команди України. Однак українські клуби вже неодноразово перетиналися із офіційною особою матчу з Ізраїлю.
Так, у сезоні 2007/2008 Єфет працював на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між боснійським «Сараєво» та київським «Динамо». Влітку 2014 року арбітр з Ізраїлю отримав призначення на матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи між польським «Рухом» та харківським «Металістом», а ще за рік – на гру групового турніру Ліги Європи між дніпровським «Дніпром» та французьким «Сент-Етьєном».
Я повідомляв УНІАН, відбіркова гра між збірними Фінляндії та України відбудеться 11 червня й розпочнеться о 19:00 за київським часом.