Матч відбору ЧС-2018 Фінляндія - Україна судитиме бригада арбітрів з Ізраїлю

Визначилася бригада арбітрів, які працюватимуть на матчі групи «I» кваліфікаційного раунду чемпіонату світу 2018 року між національними збірними командами Фінляндії та України, який відбудеться 11 червня на стадіоні «Ратіна» у Тампере, повідомляє Федерація футболу України.

Головним арбітром матчу призначено 44-річного рефері з Ізраїлю Алона Єфета. Асистенти арбітра – Данні Красіков та Аміхай Мозес, резервний арбітр – Ерез Папір (усі - Ізраїль). Спостерігач арбітражу – Андреас Шлюхтер (Швейцарія).

Єфет − арбітр ФІФА з 2011-го року. Це перше призначення арбітра з Нетаньї на матч за участю національної збірної команди України. Однак українські клуби вже неодноразово перетиналися із офіційною особою матчу з Ізраїлю.

Так, у сезоні 2007/2008 Єфет працював на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між боснійським «Сараєво» та київським «Динамо». Влітку 2014 року арбітр з Ізраїлю отримав призначення на матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи між польським «Рухом» та харківським «Металістом», а ще за рік – на гру групового турніру Ліги Європи між дніпровським «Дніпром» та французьким «Сент-Етьєном».

Я повідомляв УНІАН, відбіркова гра між збірними Фінляндії та України відбудеться 11 червня й розпочнеться о 19:00 за київським часом.