Суркіс: Футбольна біографія Хацкевича не викликає сумнівів у професіоналізмі

Після оголошення головним тренером «Динамо» Олександра Хацкевича коментар офіційному сайту клубу дав президент «Динамо» Ігор Суркіс.

- Я вдячний Сергію Реброву за результати виконаної роботи на посаді головного тренера. За два чемпіонства, два Кубка та Суперкубок України. За те, що він створив умови, за яких динамівська молодь набула досвід та впевненість у своїх силах, і почала показувати якісний дорослий футбол.

Ми прийшли з ним до обопільної згоди, що на наступному етапі розвитку команди Сергій Станіславович повинен передати естафетну паличку іншому керуючому. Цю почесну й відповідальну місію відтепер виконуватиме Олександр Хацкевич. Гадаю, що його футбольна біографія не викликає сумнівів у професіоналізмі.

Читайте такожПрезидент "Динамо" Ігор Суркіс: Сподіваюся, сьогодні підпишу контракт з Хацкевичем Для клубу з 90-річною історією, безсумнівно, важливі титули та чергові трофеї. Однак ще більш важливим та актуальним завданням, яке сьогодні стоїть перед керівництвом «Динамо», тренерським штабом, є комплексне реформування команди, зміна поколінь гравців, адаптація до нових економічних умов, які диктує нам реальність.

Тому новий наставник команди буде продовжувачем реалізації тієї стратегії, яка в найближчій перспективі має повернути «Динамо» лідируючі позиції в українському та європейському футболі. У нас вистачить терпіння й наполегливості для досягнення цієї амбітної мети.

Як повідомляв УНІАН, сьогоді, 2 червня, новим головним тренером "Динамо" став Олександр Хацкевич. Контракт з білоруським спеціалістом підписаний терміном на 2 роки.