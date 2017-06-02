Ігор Суркіс: "Динамо" не має пропозицій ні по одному футболісту"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що клуб не отримував офіційних пропозицій щодо трансферів футболістів київського клубу.

"Ні по одному гравцю "Динамо" ми не маємо пропозицій, у тому числі по Віді, тому що всі пишуть, що ми майже гроші отримали за його трансфер. Трансферне вікно відкриється, скоро ми будемо повідомляти про всі зміни у складі команди. Якщо будемо продавати, то будемо купувати.

Мораєс? 1 липня у нього закінчується контракт з китайським клубом "Тяньцзінь Цюаньцзянь". Якщо цей клуб не скористається опцією викупу футболіста, то гравець повернеться в розташування "Динамо".

Кравець вже повернувся, я недавно з ним спілкувався. Він залишається у клубі. Я йому сказав, що більше ніяких оренд. Якщо будуть пропозиції, тоді будь ласка. Я вважаю, що це той футболіст, який нам допоможе.

Це ж стосується і Беланди і Мбокані. Це наші футболісти. Якщо не надійде пропозицій, то вони залишаться і будуть доводити, що можуть потрапити до складу", – сказав Суркіс в ефірі #FootballHub.

Нагадаємо, президент "Динамо" раніше також зазначив, що у клубу немає можливості запросити іменитого іноземного тренера з фінансових причин. Пост наставника, швидше за все, займе Олександр Хацкевич.