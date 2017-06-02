Президент "Динамо" Ігор Суркіс: Сподіваюся, сьогодні підпишу контракт з Хацкевичем

Президент «Динамо» Ігор Суркіс підтвердив, що веде переговори з Олександром Хацкевичем з приводу посади головного тренера команди. Про це Суркіс заявив на відкритті нового поля в школі «Динамо» на Нивках.

«Те, що говорять про Хацкевича, мабуть, правда. Але щоб це підтвердити, потрібно поставити підпис під контрактом. Думаю, ви всі дізнаєтеся вже сьогодні, після того, як у мене відбудеться остання розмова з тренером.

Ми говоримо тільки про головного тренера, ні про кого з тих, хто увійде в штаб, поки не йдеться. Сподіваюся, через кілька годин я підпишу контракт з Хацкевичем. Мені імпонує його підхід до роботи», – сказав Суркіс в ефірі FootballHub.

«Що стосується побажань деяких вболівальників запросити іноземного фахівця, то, по-перше, такий фахівець має бути з ім'ям. По-друге, він захоче посилювати команду, проводити якісь дорогі трансфери. Скажу чесно - на даний момент з фінансової точки зору не той час, щоб робити такі кроки. Якщо хтось з вболівальників захоче допомогти клубу хоча б однієї гривньою, ми будем не проти цього», - додав Суркіс.