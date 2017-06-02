У комітету ФФУ з атестації є претензії до структури та фінансів ФК "Десна"

Голова адміністративного підрозділу з атестації футбольних клубів Сергій Задиран розповів про причини, які не дозволили чернігівській "Десні" отримати атестат на участь в Прем'єр-лізі на наступний сезон, повідомляє SportArena з посиланням на FootballHub.

«Десна не отримала атестат, тому що не змогла виконати вимоги статей 47, 48, 49 і 50 Регламенту з атестації футбольних клубів Прем'єр-ліги», - зазначає Задиран.

За словами чиновника, справа взагалі не стосується питань інфраструктури. Вищевказані статті стосуються Розділу V. Фінансові критерії:

Стаття 47. Структура управління та власності організації

(Організацій), які звітують і периметр звітності

Стаття 48. Річна фінансова звітність

Стаття 49. Відсутність простроченої заборгованості перед

іншими футбольними клубами

Стаття 50. Відсутність простроченої заборгованості перед

співробітниками

Приміром, "Десна" надала папір, де зарплатний фонд клубу становить 130 тисяч гривень. Крім того, за час вивчення роботи "Десни" не було отримано точної інформації з приводу роботи структури клубу і не надано гарантій того, що клуб зможе стабільно фінансуватися протягом року.

«Наш підрозділ тільки збирає інформацію, після чого атестаційний комітет приймає рішення. Якщо клубам воно не подобається, то зовсім інші люди з апеляційного комітету проводять свою оцінку», — сказав Задиран.

За його словами, представники Десни ігнорували постанови комітетів і ніяк не могли розібратися у вимогах: «Одного разу на комітет приїхав представник клубу, який тільки напередодні був прийнятий на роботу».

Окрім журналістів з Задираном спілкувалися і представники вболівальників "Десни", які прибули в Київ. Не отримавши відповідь на своє питання, вони вирушили на зустріч представників Прем'єр-ліги, де сьогодні буде затверджено список учасників на наступний сезон.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що "Десна" не отримала атестат на наступний сезон, тому не зможе взяти участь в Прем'єр-лізі. У той же час, рівненський "Верес", який посів 3-е місце в підсумковій турнірній таблиці Першої ліги, виграв свою апеляцію і отримає шанс зайняти місце "Десни".