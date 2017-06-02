Фанатів чернігівської "Десни" у будинку ФФУ зустріли 14 патрульних машин, 2 автозака і автобус з поліцейськими

Фанати чернігівської "Десни" були зустрінуті у будівлі Федерації футболу України значним загоном співробітників правоохоронних органів, повідомляють у соцмережах журналісти Роман Бебех і Ярослава Шумик.

Вболівальників зустрічали 14 машин патрульної поліції, 2 автозаки, автобус з людьми у формі і кілька десятків поліцейських по периметру.

Фанати чернігівської команди приїхали в Київ висловити обурення з приводу того, що команді не видали атестат на виступи в Прем'єр-лізі нового сезону 2016/17. Про рішення ФФУ стало відомо напередодні.

У свою чергу, Виконавчий директор "Десни" Ігор Ушарук вчора заявив, що клуб буде подавати апеляцію на рішення ФФУ про невидачу їм атестата на участь у Прем'єр-лізі наступного сезону. Він вважає, що у рівненського "Вереса", який буде виступати в УПЛ замість "Десни", фактично немає інфраструктури, але ніхто у Федерації футболу України на це не звертає уваги.

"Верес" поступився "Десні" у підсумковій турнірній таблиці Першої ліги 6 очок (3-е місце проти 2-го), хоча більшу частину сезону випереджав чернігівську команду.