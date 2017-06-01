Російський "Зеніт" назвав ім'я наступника Луческу

52-річний італієць Роберто Манчіні в четвер був призначений новим головним тренером російського "Зеніту", змінивши на цьому посту румуна Мірчу Луческу. Про це повідомив офіційний сайт російського клубу.

Як тренер Манчіні відомий по роботі в італійських командах «Фіорентина», «Лаціо» та «Інтер». З міланським клубом він провів найуспішніший етап своєї тренерської кар'єри — під його керівництвом команда тричі поспіль вигравала Серію А.

У грудні 2009-го Манчіні очолив «Манчестер Сіті», а в травні 2012-го «городяни» виграли англійську Прем'єр-лігу вперше з 1968 року. З 2013 по 2014-й Роберто тренував турецький «Галатасарай», в листопаді 2014-го повернувся в «Інтер» і провів біля керма команди два роки, завершивши свою співпрацю з «нерадзуррі» в серпні 2016-го.

Нагадаємо, в минулому сезоні пітерський клуб очолював екс-наставник "Шахтаря" Мірча Луческу, але кілька днів тому був звільнений зі своєї посади через незадовільні результати команди.