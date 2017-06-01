"Шахтар" повідомив план підготовки команди до наступного сезону

«Шахтар» визначився з планами на міжсезоння. У Києві чемпіони України зберуться 15 червня і почнуть підготовку до нового сезону, повідомляє офіційний сайт гірників.

Читайте такожСтало відомо, де київське "Динамо" почне підготовку до наступного сезонуДонеччани будуть займатися на столичній базі «Святошин», а з 26 червня по 9 липня у гірників запланований збір в Марієнфельде в Німеччині.

Всі збірники приєднаються до команди 22 червня.

Інформація про спаринг-партнерів буде оголошена пізніше.