"Шахтар" повідомив план підготовки команди до наступного сезону
16:20, 01 червня 2017Футбол
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Гірники проведуть передсезонний збір у Німеччині.
"Шахтар" буде готуватися до нового сезону в Німеччині / shakhtar.com
«Шахтар» визначився з планами на міжсезоння. У Києві чемпіони України зберуться 15 червня і почнуть підготовку до нового сезону, повідомляє офіційний сайт гірників.
Читайте такожСтало відомо, де київське "Динамо" почне підготовку до наступного сезонуДонеччани будуть займатися на столичній базі «Святошин», а з 26 червня по 9 липня у гірників запланований збір в Марієнфельде в Німеччині.
Всі збірники приєднаються до команди 22 червня.
Інформація про спаринг-партнерів буде оголошена пізніше.
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