У наступному сезоні УПЛ "Верес" замінить "Десну" і зіграє з тренером Кварцяним

Чернігівська "Десна", яка посіла друге місце в першій лізі, не отримала атестат на участь в Прем'єр-лізі в наступному сезоні і програла апеляцію по цьому питанню.

Місце чернігівського клубу в Прем'єр-лізі займе рівненський «Верес», який очолить Віталій Кварцяний. Про це повідомляє Sport Arena.

«Верес» отримав атестат завдяки тому, що надав гарантії виправлення недоліків з реконструкції стадіону, тоді як у «Десни» виникли проблеми з виконанням зобов'язань і формулюванням того, як і коли проблеми будуть вирішені.

Також «Верес» надав гарантійні листи від мера та місцевої влади.

Повідомляється, що разом з тренером Кварцяним у Рівне переїде і ряд гравців луцької «Волині».

«Верес» розглядає варіант проведення матчів на луцькому стадіоні «Авангард», поки в Рівному буде йти реконструкція місцевої арени.

Відзначимо, що «Десна» в турнірній таблиці першої ліги обійшла «Верес», який фінішував третім, на 6 очок.