Перемоги і поразки: якими були три роки "Динамо" за тренерства Реброва (відео)

Вчора ввечері Сергій Ребров залишив посаду головного тренера футбольного клубу «Динамо» (Київ).

Впродовж трьох років тренерства Реброва кияни двічі ставали чемпіонами України та двічі вигравали Кубок України.

Однак сезон 2016/17 став вкрай невдалим для київської команди. У Лізі чемпіонів у груповому етапі «Динамо» посіло останнє місце в групі. В чемпіонаті України команда стала другою. У фіналі Кубка України «Динамо» поступилось «Шахтарю» з рахунком 0:1.

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У 90-річний ювілей з дня створення клуб залишився без трофеїв.

Після останнього матчу «Динамо» в сезоні 2016/17 Сергій Ребров заявив про свою відставку з поста тренера.

УНІАН пропонує згадати, якими були три роки його тренерства.