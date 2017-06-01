У чемпіонаті Бразилії воротар пропустив курйозний гол, а в перерві психанув і поїхав зі стадіону на таксі (відео)
13:40, 01 червня 2017Футбол
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Після грубої помилки голкіпер вирішив ... викликати таксі і поїхати зі стадіону в перерві.
У клубі повідомили, що Фабіо Гонсалвес більше не буде грати за команду / eurosport
Бразильський голкіпер Фабіо Гонсалвес невдало дебютував у складі команди «Фігейренсе», яка виступає у другому дивізіоні чемпіонату Бразилії. Про це повідомляє Globo.
У матчі проти «Боа» (0:2) 38-річний воротар пропустив у першому таймі два голи. У перерві футболіст покинув стадіон і поїхав по особистих справах на таксі.
У «Фігейренсе» заявили, що Фабіо більше не буде грати за клуб.
Відзначимо, що в епізоді з першим голом воротар припустився помилки при грі на виході і пропустив м'яч з центру поля.
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