У чемпіонаті Бразилії воротар пропустив курйозний гол, а в перерві психанув і поїхав зі стадіону на таксі (відео)

Бразильський голкіпер Фабіо Гонсалвес невдало дебютував у складі команди «Фігейренсе», яка виступає у другому дивізіоні чемпіонату Бразилії. Про це повідомляє Globo.

У матчі проти «Боа» (0:2) 38-річний воротар пропустив у першому таймі два голи. У перерві футболіст покинув стадіон і поїхав по особистих справах на таксі.

У «Фігейренсе» заявили, що Фабіо більше не буде грати за клуб.

Відзначимо, що в епізоді з першим голом воротар припустився помилки при грі на виході і пропустив м'яч з центру поля.