Мадридський "Атлетико" отримав трансферний бан і не зможе купувати гравців

Мадридський «Атлетико» покараний за порушення правил при реєстрації футболістів, які не досягли віку 16-ти років і протягом наступних двох трансферних вікон не зможе купувати нових гравців.

Нагадаємо, що така міра покарання була прийнята вже давно, однак апеляція «Матрацників» не вплинула на рішення Спортивного арбітражного суду, який залишив своє рішення в силі.