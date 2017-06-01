Мадридський "Атлетико" отримав трансферний бан і не зможе купувати гравців

13:10, 01 червня 2017
Футбол
211

Клуб покараний за порушення правил при реєстрації футболістів.

Команда Дієго Сімеоне найближчим часом не зможе купувати футболістів / marca.com

Мадридський «Атлетико» покараний за порушення правил при реєстрації футболістів, які не досягли віку 16-ти років і протягом наступних двох трансферних вікон не зможе купувати нових гравців.

Нагадаємо, що така міра покарання була прийнята вже давно, однак апеляція «Матрацників» не вплинула на рішення Спортивного арбітражного суду, який залишив своє рішення в силі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #футбол#трансфери#Атлетико Мадрид