Мадридський "Атлетико" отримав трансферний бан і не зможе купувати гравців
13:10, 01 червня 2017Футбол
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Клуб покараний за порушення правил при реєстрації футболістів.
Команда Дієго Сімеоне найближчим часом не зможе купувати футболістів / marca.com
Мадридський «Атлетико» покараний за порушення правил при реєстрації футболістів, які не досягли віку 16-ти років і протягом наступних двох трансферних вікон не зможе купувати нових гравців.
Нагадаємо, що така міра покарання була прийнята вже давно, однак апеляція «Матрацників» не вплинула на рішення Спортивного арбітражного суду, який залишив своє рішення в силі.
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