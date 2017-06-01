Збірна України зберегла позиції в рейтингу ФІФА

Національна збірна України зберегла 37-ю сходинку в оновленому 1 червня рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА). Про це повідомляється на сайті організації.

Коефіцієнт "синьо-жовтої" збірної зменшився на 24 очки і становить 737 пунктів.

На вершині списку залишається Бразилія, другою йде Аргентина, третьою - Німеччина. У першу десятку рейтингу також входять Чилі, Колумбія, Франція, Бельгія, Португалія, Швейцарія, Іспанія та Польща.

Позиції суперників України у відбірковій групі I європейської кваліфікації чемпіонату світу-2018: 18. Хорватія, 22. Ісландія, 25. Туреччина, 108. Фінляндія, 173. Косово.

Наступний рейтинг ФІФА буде опубліковано 6 липня.

Нагадаємо, у травневому рейтингу ФІФА збірна України також була 37-й.

Відзначимо, що збірна Росії посідає рекордно низьке у своїй історії 63-є місце у рейтингу ФІФА.