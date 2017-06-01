Ігор Суркіс: У найближчі дні я оголошу, хто очолить київське "Динамо"

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував відставку головного тренера клубу Сергія Реброва. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

«З Сергієм Станіславовичем у мене в понеділок відбулася розмова. Якщо ви помітили, я не оголошував про його відставку, в надії на те, що у нього вистачить сил і мужності продовжити роботу в київському «Динамо». На нього останнім часом чинився великий тиск.

Сергій Станіславович чесно і дуже якісно робив свою роботу, завоювавши п'ять титулів. Коли я йому довіряв пост головного тренера, був величезний ризик. Як з мого боку, так і з його. Не маючи досвіду такої роботи він, засукавши рукави, взявся за справу. В перший же сезон виграв Кубок України, потім чемпіонат і Кубок, знову чемпіонат, Суперкубок України... Це все за три роки! Як часто трапляється у футболі, останній сезон виявився невдалим. Але я можу зрозуміти тренера, при цьому неодноразово пропонуючи йому продовжити контракт і, разом з ним, розпочату справу.

Природно, на мене сьогодні лягає величезний тягар відповідальності, щоб не зруйнувати все те, що величезним трудом вибудовувалося Сергієм Станіславовичем і його помічниками Вісенте Гомесом, Сергієм Федоровим, Михайлом Михайловим. Величезна подяка Раулю Рианчо, який два сезони працював у тренерському штабі і допомагав у становленні Реброва як головного тренера. Мене Сергій Станіславович чесно попереджав, що цей сезон буде дуже важким, тому що можливостей посилити команду, за певними обставинами, не було. Я знімаю перед ним капелюха і кажу величезне дякую!

У найближчі дні я оголошу, хто очолить київське «Динамо». Новий тренер розповість, якою він бачить свою роботу, як буде функціонувати клубна вертикаль. Природно, перед новим тренером буде поставлене завдання повернути в Київ чемпіонство, потрапити в Лігу чемпіонів і показувати прогрес у грі. Вважаю, Сергій Ребров залишив хорошу боєздатну команду. Так, можливо, потрібно десь посилитися, підтягнути резерви. Сьогодні ми повинні з оптимізмом дивитися в майбутнє».