Ігор Суркіс: У найближчі дні я оголошу, хто очолить київське "Динамо"
Президент київського "Динамо" подякував Сергію Реброву за три роки роботи на посаді головного тренера.
Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував відставку головного тренера клубу Сергія Реброва. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
«З Сергієм Станіславовичем у мене в понеділок відбулася розмова. Якщо ви помітили, я не оголошував про його відставку, в надії на те, що у нього вистачить сил і мужності продовжити роботу в київському «Динамо». На нього останнім часом чинився великий тиск.
Сергій Станіславович чесно і дуже якісно робив свою роботу, завоювавши п'ять титулів. Коли я йому довіряв пост головного тренера, був величезний ризик. Як з мого боку, так і з його. Не маючи досвіду такої роботи він, засукавши рукави, взявся за справу. В перший же сезон виграв Кубок України, потім чемпіонат і Кубок, знову чемпіонат, Суперкубок України... Це все за три роки! Як часто трапляється у футболі, останній сезон виявився невдалим. Але я можу зрозуміти тренера, при цьому неодноразово пропонуючи йому продовжити контракт і, разом з ним, розпочату справу.
Природно, на мене сьогодні лягає величезний тягар відповідальності, щоб не зруйнувати все те, що величезним трудом вибудовувалося Сергієм Станіславовичем і його помічниками Вісенте Гомесом, Сергієм Федоровим, Михайлом Михайловим. Величезна подяка Раулю Рианчо, який два сезони працював у тренерському штабі і допомагав у становленні Реброва як головного тренера. Мене Сергій Станіславович чесно попереджав, що цей сезон буде дуже важким, тому що можливостей посилити команду, за певними обставинами, не було. Я знімаю перед ним капелюха і кажу величезне дякую!
У найближчі дні я оголошу, хто очолить київське «Динамо». Новий тренер розповість, якою він бачить свою роботу, як буде функціонувати клубна вертикаль. Природно, перед новим тренером буде поставлене завдання повернути в Київ чемпіонство, потрапити в Лігу чемпіонів і показувати прогрес у грі. Вважаю, Сергій Ребров залишив хорошу боєздатну команду. Так, можливо, потрібно десь посилитися, підтягнути резерви. Сьогодні ми повинні з оптимізмом дивитися в майбутнє».