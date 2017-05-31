Наставник збірної України Андрій Шевченко викликав ще трьох гравців на матч з Фінляндією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після поєдинків 32-го туру Прем'єр-ліги запросив ще трьох виконавців з резерву на тренувальний збір перед спарингом з Мальтою (6 червня) та відбірковим поєдинком ЧС-2018 проти Фінляндії (11 червня). Про це повідомив офіційний сайт ФФУ.

2 червня в табір національної команди повинні прибути півзахисники Іван Петряк ("Зоря") і Віктор Циганков ("Динамо"), а також нападник Артем Довбик ("Дніпро").

Нагадаємо, 23 травня Андрій Шевченко оголосив основний список з 23-х гравців, які візьмуть участь у підготовці до матчів.

Крім того, як повідомив сайту "Чемпіон" помічник Андрія Шевченка з комунікацій зі ЗМІ Микола Васильков, іспанський тренер Рауль Ріанчо продовжить працювати в тренерському штабі збірної. Нагадаємо, сьогодні вдень з'явилася інформація, що іспанський наставник отримав пропозицію від російського "Рубіна" і збирається змінити команду. В штабі команди Шевченка назвали ці повідомлення не більше ніж чутками.