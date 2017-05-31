Головний тренер "Дніпра": Я залишаюся. У найкоротші строки ми повернемося в Прем'єр-лігу

Головний тренер "Дніпра" Дмитро Михайленко поділився думкою про майбутнє команди і свою подальшу роботу. Нагадаємо, за підсумками сезону УПЛ "Дніпро" вилетів у першу лігу.

"Я залишаюся в клубі. Ця команда дала мені абсолютно все. Я пройшов тут шлях від юнацького футболу до тренера першої команди. У мене є зобов'язання перед клубом, перед уболівальниками. В такий момент кидати команду, напевно, не зовсім чесно. Впевнений, що всі дніпряни, всі вболівальники у будь-якому куточку земної кулі — а таких, я впевнений, багато — важко переживають цей момент.

Вони заслуговують, щоб у нашому місті була сильна команда, яка перемагає, яка радує абсолютно всіх. Впевнений, повернення в Прем'єр-лігу — це питання найближчого майбутнього. Нам потрібно дати час, і це переродження піде на користь. Ми повернемося тільки сильнішими.

Я впевнений в тому, що в місті залишиться команда. Де вона гратиме — питання часу. У найкоротші терміни ми повернемося в Прем'єр-лігу", – сказав Михайленко, чиї слова передає офіційний сайт клубу.