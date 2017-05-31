Вперше за сім років гравець "Динамо" став кращим снайпером чемпіонату України

Півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром сезону української Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні на рахунку хавбека 15 голів (5 з них Андрій забив з пенальті) в 28 матчах. Також Ярмоленко зробив 8 гольових передач.

Читайте такожРебров залишив посаду головного тренера київського "Динамо"Другим бомбардиром став нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра – 13 голів.

Третє місце в суперечці снайперів чемпіонату посів ще один форвард гірників Густаво Бланко Лещук – 11 голів.

Відзначимо, що в попередні п'ять сезонів кращими бомбардирами чемпіонату ставали представники «Шахтаря».

Представник "Динамо" перемагав у бомбардирських перегонах в останній раз у сезоні-2009/2010 (Артем Мілевський).