Вперше за сім років гравець "Динамо" став кращим снайпером чемпіонату України
22:12, 31 травня 2017Футбол
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На рахунку Андрія Ярмоленка 15 голів і 8 результативних передач.
Андрій Ярмоленко вперше в кар'єрі виграв гонку бомбардирів УПЛ / football.ua
Півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром сезону української Прем'єр-ліги.
У поточному сезоні на рахунку хавбека 15 голів (5 з них Андрій забив з пенальті) в 28 матчах. Також Ярмоленко зробив 8 гольових передач.
Читайте такожРебров залишив посаду головного тренера київського "Динамо"Другим бомбардиром став нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра – 13 голів.
Третє місце в суперечці снайперів чемпіонату посів ще один форвард гірників Густаво Бланко Лещук – 11 голів.
Відзначимо, що в попередні п'ять сезонів кращими бомбардирами чемпіонату ставали представники «Шахтаря».
Представник "Динамо" перемагав у бомбардирських перегонах в останній раз у сезоні-2009/2010 (Артем Мілевський).
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