Ребров залишив посаду головного тренера київського "Динамо"

21:46, 31 травня 2017
Футбол
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Спеціаліст оголосив про завершення співробітництва з "Динамо" після останнього матчу сезону з одеським "Чорноморцем".

Ребров обещает болельщикам, что его команда будет сегодня играть только на победу / zbirna.com

Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров заявив, що полишає тренерський штаб команди, повідомляє Громадське.

Про це Ребров заявив після матчу заключного туру української Прем'єр-ліги, в якому «Динамо» обіграло «Чорноморець» з рахунком 2:1.

«Ми потисли з Ігорем Михайловичем руки, подякували один одному і вирішили не продовжувати наше співробітництво», — сказав Ребров.

Сергій Ребров очолив столичний клуб у квітні 2014 го після відставки Олега Блохіна. У 2015-му і 2016-му роках "Динамо" вигравало чемпіонат України, а також вийшло до плей-офф Ліги чемпіонів.

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Теги: #Динамо#УПЛ#Ребров