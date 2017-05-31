Ребров залишив посаду головного тренера київського "Динамо"
21:46, 31 травня 2017Футбол
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Спеціаліст оголосив про завершення співробітництва з "Динамо" після останнього матчу сезону з одеським "Чорноморцем".
Ребров залишив "Динамо" / zbirna.com
Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров заявив, що полишає тренерський штаб команди, повідомляє Громадське.
Про це Ребров заявив після матчу заключного туру української Прем'єр-ліги, в якому «Динамо» обіграло «Чорноморець» з рахунком 2:1.
«Ми потисли з Ігорем Михайловичем руки, подякували один одному і вирішили не продовжувати наше співробітництво», — сказав Ребров.
Сергій Ребров очолив столичний клуб у квітні 2014 го після відставки Олега Блохіна. У 2015-му і 2016-му роках "Динамо" вигравало чемпіонат України, а також вийшло до плей-офф Ліги чемпіонів.
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