"Зоря" обіграла "Олімпік" в останньому матчі сезону УПЛ

У Запоріжжі завершився матч 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймала донецький "Олімпік", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 2:0.

Луганчани мали перевагу по ходу матчу, яке реалізували в голи в середині першого тайму і кінцівці гри.

На 27-й хвилині Джаба Ліпартія увірвався в штрафну "Олімпіка", але його удар заблокували. М'яч відскочив і Едуард Соболь, який опинився в потрібному місці, завдав точний удар.

На 39-й хвилині "Олімпік" залишився в меньшості, після того як Емерсон отримав червону картку. Бразилець зірвав вихід Безбородька один на один з голкіпером. Арбітр розцінив епізод як фол останньої надії.

А на 80-й хвилині після розрізної передачі від Едуарда Соболя м'яч отримав Іван Петряк вийшов один на один з голкіпером донеччан Ярославом Котляровим і технічно підсік м'яч над голкіпером - 2:0.

Варто відзначити, що "Олімпік" цей матч провів далеко не в найсильнішому складі. Ряд гравців отримали відпустку після матчів попереднього туру, коли "Зоря" виконала турнірне завдання - фінішувати в трійці призерів.

Таким чином, за підсумками матчу 3-4 команд УПЛ сезону 2016/17, остаточний розрив між "Зорею" (54) та "Олімпіком" (44) склав 10 очок.