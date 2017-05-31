"Динамо" обіграло "Чорноморець" і залишило суперника без єврокубків

В Одесі завершився матч останнього 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" було номінальним господарем у грі з "Чорноморцем", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь киян.

Гра проходила в Одесі за взаємною домовленістю команд. Гра 3-го кола змагань "Чорноморець" - "Динамо" проходила в Києві, так як в Одесі були проблеми з газоном на арені "Чорноморець", а зараз вже всі проблеми зняті.

Кияни мали невелику перевагу в першому таймі, а в середині ігрового відрізка, на 29-й хвилині відкрили рахунок. Гол забив Дерліс Гонсалес. Після передачі Буяльського м'яч у штрафному прийняв Гонсалес і низом пробив точно в дальній кут.

На початку другого тайму одесити зрівняли рахунок. На 53-й хвилині гол з пенальті забив Олександр Андрієвський. Сильний удар прийшовся трохи лівіше центру воріт, а воротар киян Артур Рудько стрибнув у протилежний кут воріт. Пенальті був призначений після того, як Очігава рукою у штрафному зачепив м'яч.

Тим не менш, за 11 хвилин кияни вдруге вийшли вперед у цьому матчі. На 64-й хвилині Андрій Ярмоленко обігрався в стінку з Віталієм Буяльським, увірвався в штрафну і точно пробив у дальній кут - 2:1.

Таким чином, вигравши цей матч кияни не дозволили "Чорноморцю" обігнати "Олександрію" і зайняти місце в Топ-5 найсильніших команд турніру і потрапити в "зону єврокубків".