"Карпати" закрили футбольний сезон вольовою перемогою над "Зіркою"

У Львові на стадіоні "Арена-Львів" місцеві "Карпати" та кропивницька "Зірка" провели матч останнього туру української Прем'єр-ліги.

Львів'яни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Гості забили швидкий гол: на 11-й хвилині після помилки гравця "Карпат" Дитятьєва футболіст "Зірки" Максим Прядун відправив м'яч у порожні ворота.

Вже на 22-й хвилині галичани відновили статус-кво - Андрій Нестеров скористався навісом з кутового.

Переможний гол "Карпати" провели у другому таймі - на 68-й хвилині Микола Матвієнко включив дриблінг, зіграв у стінку з Гладким (той дав пас п'ятою) і відправив м'яч у кут.

"Карпати" набрали 30 очок в турнірній таблиці, але залишилися на 10-му місці. На сходинку вище - "Зірка", у якої 34 пункти.