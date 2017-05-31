Матч останнього туру УПЛ "Дніпро" - "Волинь" не був дограний до кінця через кинуту петарду

В рамках 32-го туру української Прем'єр-ліги очну зустріч проводили два аутсайдера вищого дивізіону - "Дніпро" і "Волинь". Нагадаємо, що обидві команди за кілька турів до кінця чемпіонату втратили шанси залишитися у вищому дивізіоні.

"Дніпро" забив гол у першому таймі - Польовий підхопив м'яч на лівому фланзі, подав у штрафну, а Сваток з кута воротарського головою пробив точно. 1:0.

Другий тайм розпочався з неприємного інциденту. У воротарський майданчик "Волині" прилетіла петарда, прямо під ноги гравцю Жмурко. Арбітр прийняв рішення зупинити поєдинок на 51-й хвилині. Обидві команди залишили поле. Рішення дисциплінарних органів ФФУ і УПЛ стане відомо пізніше.