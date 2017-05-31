Один з тренерів збірної України поїде працювати в російський клуб

Найближчим часом асистент головного тренера збірної України Андрія Шевченка Рауль Ріанчо покине свій пост. Про це стало відомо Football.ua.

За інформацією журналістів, найближчим часом іспанський фахівець вирушить до Росії для підписання угоди з "Рубіном".

Ріанчо прийняв рішення відправитися в Росію, щоб надати допомогу своєму другові Курбану Бєрдиєву, який найближчим часом покине "Ростов" і повернеться в "Рубін".

Очікується, що місце 57-річного тренера збірної України займе наставник молодіжної команди "Динамо" Унаї Мельгоса, контракт якого зі столичним клубом підійшов до кінця.

Ріанчо увійшов до тренерського штабу збірної України, коли команду прийняв Андрій Шевченко. До цього Рауль працював асистентом Сергія Реброва в "Динамо".