Прем'єр-ліга, 32-й тур, "Динамо" - "Чорноморець" / "Зоря" - "Олімпік"

Сьогодні в Одесі та Запоріжжі проходять матчі заключного туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в яких київське "Динамо" буде номінальним господарем поля у грі з "Черноморецем", а луганська "Зоря" прийме донецький "Олімпік", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра "Динамо" - "Чорноморець" відбудеться в Одесі за взаємною домовленістю команд. Гра 3-го кола змагань "Чорноморець" - "Динамо" проходила в Києві, так як в Одесі були проблеми з газоном на арені "Чорноморець", а зараз вже всі проблеми зняті.

У цьому матчі очки вкрай необхідні одеситам, які заочно борються з "Олександрією" за 5-6 місця і потрапляння в єврокубки. "Динамо" не має жодної турнірної мотивації. І перешкодою для одеситів може стати, хіба що, самовіддача гравців "Динамо", які рідко потрапляють в основний склад.

У матчі "Зоря" - "Олімпік" обидві команди не будуть мати жодної турнірної мотивації. Мабуть, більш налаштованими і мобілізованими вийдуть на поле гравці "Зорі", які вже не перший рік проводять свої домашні матчі в Запоріжжі і мають своїх уболівальників.

Перекличка матчів "Динамо" - "Чорноморець" / "Зоря" - "Олімпік" розпочнеться о 19.00.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.