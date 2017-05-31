Прем'єр-ліга, 32-й тур, "Карпати" - "Зірка" / "Дніпро" - "Волинь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові та Дніпрі проходять матчі останнього 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Карпати" проведуть матч із "Зіркою" з Кропивницького, а "Дніпро" зіграє з луцькою "Волинню".

У грі у Львові зійдуться 10-а і 9-а команди в турнірній таблиці, відповідно. Обидві команди позбавлені всілякої турнірної мотивації і при будь-якому результаті не зможуть піднятися вище своїх місць. У "Карпат" 27 очок, у "Зірки" - 32. Напевно, більшу мотивацію будуть мати гравці львівської команди, які зіграють останній матч перед своєю публікою.

У матчі в Дніпрі зійдуться аутсайдери, які проводять останній матч в УПЛ на найближчий час. Наступний сезхон вони точно проведуть за межами елітного дивізіону. На даний момент у "Дніпра" 22 очки, а у "Волині" - 7.

Перекличка матчів "Карпати" - "Зірка" / "Дніпро" - "Волинь" розпочнеться о 17.00.

ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.