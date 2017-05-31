Арсен Венгер залишиться головним тренером лондонського "Арсеналу" ще два роки

Керівництво лондонського "Арсеналу" в середу вдень повідомило, що Арсен Венгер підписав новий дворічний контракт з клубом.

Венгер працює в «Арсеналі» 21 рік. Минулий сезон став для лондонців першим під його керівництвом з непотраплянням в Лігу чемпіонів.

Тим не менш, у минулу суботу "Каноніри" виграли Кубок Англії - вже всьоме за ери Венгера. Арсен Венгер став рекордсменом серед тренерів за кількістю трофеїв у цьому турнірі.