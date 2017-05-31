Арсен Венгер залишиться головним тренером лондонського "Арсеналу" ще два роки
15:59, 31 травня 2017Футбол
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Ера Венгера в "Арсеналі" триває.
Арсен Венгер продовжить роботу в "Арсеналі" / arsenal.com
Керівництво лондонського "Арсеналу" в середу вдень повідомило, що Арсен Венгер підписав новий дворічний контракт з клубом.
Венгер працює в «Арсеналі» 21 рік. Минулий сезон став для лондонців першим під його керівництвом з непотраплянням в Лігу чемпіонів.
Тим не менш, у минулу суботу "Каноніри" виграли Кубок Англії - вже всьоме за ери Венгера. Арсен Венгер став рекордсменом серед тренерів за кількістю трофеїв у цьому турнірі.
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