Захисник "Дніпра" Влад повертається в Румунію
13:18, 31 травня 2017Футбол
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Після чотирьох років в "Дніпрі" Александру Влад повертається на батьківщину.
Олександру Влад продовжить кар'єру на батьківщині / digisport.ro
Румунський захисник "Дніпра" Александру Влад узгодив контракт з клубом ЧФР «Клуж» з міста Клуж-Напока (Румунія). За інформацією digisport.ro, 27-річний Влад, контракт якого з «Дніпром» закінчується в кінці червня, підписав з румунським клубом трирічний контракт.
Александру Влад перейшов у "Дніпро" в липні 2013 року і відіграв за український клуб чотири сезони.
У нинішньому сезоні Влад провів за «Дніпро» 22 матчі і зробив 5 гольових передач.
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