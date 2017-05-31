Захисник "Дніпра" Влад повертається в Румунію

Румунський захисник "Дніпра" Александру Влад узгодив контракт з клубом ЧФР «Клуж» з міста Клуж-Напока (Румунія). За інформацією digisport.ro, 27-річний Влад, контракт якого з «Дніпром» закінчується в кінці червня, підписав з румунським клубом трирічний контракт.

Александру Влад перейшов у "Дніпро" в липні 2013 року і відіграв за український клуб чотири сезони.

У нинішньому сезоні Влад провів за «Дніпро» 22 матчі і зробив 5 гольових передач.