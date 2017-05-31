В останньому турі УПЛ "Чорноморець" та "Олександрія" заочно поборються за місце в єврокубках

Сьогодні відбудуться матчі заключного 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, де визначиться останній учасник єврокубків від України, повідомляє офіційний сайт змагань.

На даний момент у турнірній таблиці УПЛ в "Олександрії" перевага над одеським "Чорноморцем" в 1 бал - 39 очок проти 38, у боротьбі за 5-6 місця.

У свою чергу, в особистих зустрічах нинішнього сезону у одеситів в активі дві домашні перемоги (1:0) гостьові нічия і поразка (1:2, 1:1). Таким чином, у разі рівності очок перевага буде на боці "Чорноморця".

Обидві команди матчі останнього туру проводять з лідерами УПЛ - "Олександрія" з "Шахтарем", а "Чорноморець" - з "Динамо". Матчі пройдуть в Олександрії та Одесі, відповідно. Також відіграє свою роль той факт, що ані в "Динамо", ані у "Шахтаря" немає жодної турнірної мотивації. Гірники ще минулий матч з "Динамо" провели напіврезервним складом. Таким чином, в обох команд середини турнірної таблиці є хороші шанси на успіх.

"Чорноморцю" потрібно показати кращий результат, ніж "Олександрії". Наприклад, у разі нічиєї в Одесі і програшу господарів в Олександрії, "Чорноморець" зрівняється за очками з суперником і займе 5-е місце за рахунок кращих показників в очних зустрічах. Якщо ж одесити обіграють киян, а "Олександрія" зіграє внічию або програє, перевага "Чорноморця" у підсумковій таблиці складе 1-2 бали.

"Олександрії", в свою чергу, необхідно показати не гірший результат, ніж супернику. Перемога над "Шахтарем" гарантує команді 5-е місце в підсумковій турнірній таблиці.

Матчі "Динамо" - "Чорноморець" (гра проходить в Одесі за взаємною домовленістю сторін) та "Олександрія" - "Шахтар" розпочнуться одночасно, о 19.00 за київським часом.